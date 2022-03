Sérgio Conceição tem uma dor de cabeça acrescida para o Boavista-FC Porto: Mehdi Taremi estava no onze azul e branco, divulgado a pouco mais de uma hora do início do encontro, mas não pode ser utilizado devido a um teste positivo à covid-19.

A troca começou a ser notada durante o aquecimento, já no relvado do Estádio do Bessa. Fábio Vieira surgiu entre os titulares, enquanto Taremi não pisou o relvado, apesar de ter viajado com a equipa.

O avançado iraniano fez o teste porque foi convocado para a sua seleção e soube do resultado já no recinto axadrezado, confirmou o Maisfutebol.

Já na reta final do aquecimento, o FC Porto confirmou a mudança no onze do atual líder do campeonato.

Fábio Vieira, que ia iniciar o encontro no banco de suplentes, entra no onze para formar dupla no ataque com Evanilson.

Rúben Semedo ocupa o lugar de Fábio Vieira no banco do FC Porto.

Acompanhe o Boavista-FC Porto AO MINUTO no Maisfutebol.