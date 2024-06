O território de Portugal continental vai estar sob aviso amarelo, a partir desta sexta-feira, devido à queda de chuva e trovoada.

No entanto, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nos distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Santarém, Castelo Branco, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga os avisos serão ativados já esta quinta-feira.

Na sexta-feira, o aviso amarelo será estendido a todos os restantes distritos de Portugal continental, mantendo-se em alguns casos até às 21 horas de sexta-feira.

Ainda que o aviso amarelo possa ser retirado, este agravamento das condições meteorológicas deve prolongar-se até domingo, devido à ação de uma depressão centrada a oeste da Península Ibérica e que irá deslocar-se para nordeste a partir de sábado.