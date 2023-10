Este verão de outubro estava a ser muito agradável, permitia idas à praia e noites quentes no outono, mas vai acabar: o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê já para os próximos dias a chegada de chuva, que vem para ficar.

As previsões apontam para chuva em todo o país durante pelo menos uma semana, a começar já na sexta-feira. A exceção são dos distritos de Évora e Beja (onde começam apenas no sábado), Bragança e Faro (nestes dois apenas a partir de domingo).

Para além da chuva, as temperaturas máximas também vão sofrer uma descida acentuada, que em alguns casos chega aos nove graus.

Em Lisboa e no Porto, por exemplo, a máxima desce cinco graus na sexta-feira, continuando a baixar até atingir os 22 graus na sexta-feira, dia 20 de outubro, em ambas as cidades. Já em Braga desce oito graus já nesta sexta-feira e vai baixar até aos 21 graus de máxima (e 11 de mínima) dia 20.

Bragança vai tornar-se a capital de distrito com temperaturas mais baixas: máxima de 18 graus e mínima de 9.

Estas mudanças metereológicas serão explicadas com o afastamento do anticiclone dos Açores, o que abre caminho às depressões do Atlântico, que nos seu fluxo zonal normal começarão a afetar o continente de forma sucessiva.