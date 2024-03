A Depressão Mónica pintou este sábado o norte do país de branco, sobretudo nas regiões mais altas. Em Trás-os-Montes, por exemplo, não deve ter havido vila ou aldeia que não tivesse assistido pelo menos à queda de uns flocos, enquanto boa parte da região ficou coberta de neve.

Já no Porto, por outro lado, foi o granizo que caiu com insistência durante a manhã que pintou as ruas da Cidade Invicta de branco. As imagens de uma beleza rara já circulam nas redes sociais, de resto. A boa notícia é que a Depressão Mónica promete não dar tréguas até segunda-feira.