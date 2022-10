Momento arrepiante no Estádio do Bessa, ao minuto 8 do duelo entre Boavista e Vizela, para a 11.ª jornada da Liga 2022/23.

De repente, já com dois golos na contagem, os jogadores das duas equipas pararam. A bola deixou de ser importante.

O futebol parou ao minuto 8 para recordar um antigo camisola 8 do Boavista. Bernardo Tengarrinha faleceu há um ano, 30 de outubro de 2021.

Tengarrinha terminou a carreira precocemente e faleceu aos 32 anos, devido a um linfoma de Hodgkin.

Neste domingo, a sua camisola marcou presença no relvado do Estádio do Bessa e foi levantada para um aplauso generalizado, de jogadores a adeptos, numa homenagem sentida e emocionante.

Veja as imagens: