O português Francisco Cabral e o britânico Henry Patten foram eliminados na segunda ronda de pares do torneio de Estocolmo, ao perderem com o cazaque Andrey Golubev e o ucraniano Denys Molchanov.

Cabral (50.º do ranking de pares) e Patten (59.º) perderam com Denys Molchanov (72.º) e Andrey Golubev (62.º), por 7-6 (7-4), 6-7 (3-7), 10-8, em duas horas e cinco minutos.

Molchanov e Golubev 'vingaram' assim a derrota com Cabral, então ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, na final do challenger de Roma, em março, naquele que foi o 11.º triunfo do portuense no circuito.