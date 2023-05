Carlos Alcaraz, que em breve vai voltar a assumir a liderança do ranking ATP, foi eliminado na terceira ronda do ATP Masters 1000 de Roma por Fabian Marozsan, número 135 mundial.

O espanhol sofreu uma derrota surpreendente diante do tenista húngaro, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (4), num jogo que durou 1h40 minutos e que contou com a presença do antigo internacional italiano Francesco Totti nas bancadas.

Nos oitavos de final, Marozsan vai defrontar o croata Borna Coric (16.º), enquanto Alcaraz vai começar a preparar o Roland Garros, que arranca no final deste mês.