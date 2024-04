Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas são os finalistas do Masters 1000 de Monte Carlo.

Na tarde deste sábado, o tenista norueguês protagonizou a maior surpresa do torneio até agora, ao bater o número um do mundo, Novak Djokovic. Em três sets, Ruud, 10.º no ranking ATP, eliminou o sérvio pelos os parciais de 6-4, 1-6 e 6-4. Esta foi de resto, a primeira vitória de um atleta norueguês frente ao n.º1 mundial desde 1973.

A segunda meia final colocou frente a frente Tsitsipas e o jovem Jannik Sinner, número dois mundial. Também em três sets, o tenista grego superiorizou-se ao adversário e acabou por vencer, pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-4.