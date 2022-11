O tenista sérvio Novak Djokovic iniciou a demanda por um sexto título nas ATP Finals com uma vitória confortável sobre Stefanos Tsitsipas, pondo um ponto final no sonho do grego de chegar ao número um mundial.

Djokovic selou o triunfo frente ao número três mundial com os parciais de 6-4 e 7-6 (7-4), em uma hora e 39 minutos.

A derrota desta segunda-feira significa também que Stefanos Tsitsipas não poderá destronar o espanhol Carlos Alcaraz, ausente das Finals devido a lesão, do número um mundial, uma missão que só Rafael Nadal poderá concretizar, caso vença a competição.

O grego ocupa agora o último lugar do Grupo Vermelho, liderado por Djokovic. Na tabela, segue-se o russo Andrey Rublev, que hoje surpreendeu o compatriota Daniil Medvedev, por 6-7 (7-9), 6-3 e 7-6 (9-7).