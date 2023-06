Elena Rybakina, número quatro do mundo, desistiu neste sábado do torneio de Roland Garros devido a «uma doença do trato respiratório superior», anunciou WTA (Women's Tennis Association) em comunicado.

A tenista cazaque vai falhar assim o encontro da terceira ronda do torneio, agendado para esta tarde, frente à espanhola Sara Sorribes Tormo.

Nas duas primeiras rondas, Elena Rybakina tinha eliminado as checas Brenda Fruhvirtova e Linda Noskova.