Terça-feira de sonho para Jannik Sinner. Depois da desistência de Novak Djokovic, nesta-feira, devido a lesão, que vai permitir a ascensão de Sinner para o topo do ranking ATP, o jovem ganhou a Grigor Dimitrov e segue em frente em Roland Garros.

Com parciais de 6-2, 6-4 e 7-6 (3), ultrapassou a concorrência do búlgaro, número dez do ranking. Enquanto jogava, Sinner ainda não sabia que Djokovic tinha desistido.

Sinner atinge as meias-finais de um Grand Slam pela terceira vez na carreira, aos 22 anos. Relembre-se que foi campeão do Australian Open em 2024. O italiano irá defrontar Carlos Alcaraz ou Stefanos Tsitsipas na meia-final.

Já depois do jogo, o jovem falou sobre o número um, sem esquecer Novak Djokovic:

«O que posso dizer... É o sonho de toda a gente tornar-se o número um. Mas, ao mesmo tempo, ver Djokovic assim é um lamento para toda a gente. Desejo-lhe uma recuperação rápida. Vou tentar não pensar muito nisso e jogar o meu melhor ténis. Obrigado à minha equipa, seria impossível sem eles, e também sem vocês", acrescentou, referindo-se ao público que o aplaudiu.

«É um momento especial para mim, estou muito feliz por partilhá-lo convosco, com todos os que estão a assistir em casa, especialmente em Itália. Veremos o que posso fazer na sexta-feira», finalizou.