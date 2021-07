Novak Djokovic confirmou que vai participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O anúncio foi feito através de um vídeo no qual o tenista sérvio surge a dar os parabéns a uma jovem fã japonesa pelo sexto aniversário. «Desejo-te o melhor e espero ver-te nos Jogos Olímpicos de Tóquio», disse o tenista que nunca venceu o ouro olímpico

A seguir, Djokovic esclareceu melhor a situação, numa altura em que se levantavam algumas dúvidas sobre a ida do número 1 mundial aos Jogos. «Estou muito orgulhoso por fazer as malas para Tóquio e juntar-me à nossa equipa na luta por medalhas. Para mim, jogar pela Sérvia sempre foi uma alegria e motivação especial. Vou dar o meu melhor para que sejamos felizes», escreveu.

Novak Djokovic, que venceu os três primeiros torneios do Grand Slam desta temporada, vai tentar tornar-se o primeiro homem desde Rod Laver (1969) a vencer os quatro majors numa só época. Caso some a isso o ouro olímpicos, torna-se no primeiro tenista masculino da história a alcançar este feito e o segundo em termos absolutos depois de Steffi Graf em 1988.