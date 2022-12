Depois de em 2022 ter sido deportado da Austrália e impedido de participar no primeiro Grand Slam, Novak Djokovic prepara-se para voltar a competir no Major que conquistou por um recorde de nove vezes.

«O que se passou há 12 meses não foi fácil de digerir durante um tempo», reconheceu o sérvio numa conferência de imprensa em Adelaide antes de iniciar a participação num torneio de preparação para o Open da Austrália, que arranca a 16 de janeiro.

Recorde-se que em janeiro último Djokovic esteve retido num hotel em Melbourne antes de ser expulso do país por ter entrado no país com uma isenção médica para justificar a não vacinação contra a covid-19. Essa isenção acabou por ser contestada pelas autoridades australianas e o visto que lhe foi dado acabou cancelado. «Obviamente foi dececionante deixar o país da forma que deixei. Um país no qual vivi grandes êxitos desportivos, sobretudo em Melbourne», afirmou Djokovic.

Após uma intensa batalha judicial, o pleno do Tribunal Federal Australiano sustentou que a presença do tenista constituía um risco de saúde e ordem públicas, por poder contribuir para alimentar protestos de movimentos antivacinas, e Djokovic foi deportado.

O tenista sérvio também foi proibido de entrar no país durante três anos, mas essa decisão foi anulada em novembro, tendo-lhe sido atribuído novo visto temporário.