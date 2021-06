João Domingues foi eliminado esta terça-feira na primeira ronda da fase de qualificação do torneio de Wimbledon, terceiro «major» da temporada, ao ceder diante o alemão Daniel Masur.

O jogador de Oliveira de Azeméis, número 242 do ranking ATP, não conseguiu contrariar o favoritismo do adversário, 159.º colocado na hierarquia mundial, e acabou por perder em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-2, em menos de uma hora (52 minutos).

Depois da derrota de Domingues, de 27 anos, a representação nacional no qualifying de Wimbledon fica reduzida a Frederico Silva, que vai defrontar, ainda esta terça-feira, o russo Evgeny Donskoy no encontro de acesso à segunda ronda no All England Club.