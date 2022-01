Nick Kyrgios recorreu às redes sociais para explicar que desistiu da participar no torneio de Sydney, a uma semana do início do Open da Austrália, porque teve um teste positivo à covid-19, mas o tenista australiano acredita que vai estar recuperado a tempo de jogar o Grand Slam no seu país.

«Só quero ser aberto e transparente com toda a gente, os motivos que me levaram a desistir do torneio de Sydney foi porque testei positivo à Covid. Estou a sentir-me saudável e não tenho sintomas», escreveu o tenista numa story no Instaram.

Apesar de tudo, Kyrgios está convencido que vai recuperar a tempo de participar no Gran Slam dentro de uma semana. «Se tudo correr bem, vejo-vos no Open da Austrália», acrescentou.