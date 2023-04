Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti, que na véspera venceu Novak Djokovic, foram eliminados do Masters 1.000 de Monte Carlo.

O tenista grego, vencedor das duas edições anteriores do torneio monegasco e atual número 3 do Mundo, foi surpreendido pelo norte-americano Taylor Fritz em dois sets e pelos parciais de 6-2 e 6-4.

O russo Daniil Medvedev teve igual destino e caiu diante do teenager dinamarquês Holger Rune por 6-3 e 6-4.

Destaque ainda para a eliminação do italiano Lorenzo Musetti. O carrasco de Novak Djokovic na ronda anterior foi afastado pelo compatriota Jannik Sinner por duplo 6-2.

As meias-finais vão colocar frente a frente Jannik Sinner a Holger Rune e Taylor Fritz a Andrey Rublev, que deixou pelo caminho Jan-Lennard Struff pelos parciais de 6-1 e 7-6 com 7-5 no tie-break.