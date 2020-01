Novak Djokovic apurou-se para a final do Open da Austrália, torneio que tentará vencer pela oitava vez na carreira.

O tenista sérvio bateu Roger Federer em três sets, pelos parciais de 7-6 (7-1), 6-4 e 6-3.

Depois de superar limitações físicas e salvar sete match points no encontro anterior, Federer entrou solto no duelo das meias-finais: chegou a estar a liderar por 5-2 no primeiro set, mas Djokovic recuperou e levou a melhor no tie break.

A partir daí, o atual número dois do mundo revelou-se sempre mais sólido, quer do fundo do court quer na pancada de serviço, mas o segundo parcial manteve-se equilibrado até ao décimo jogo, altura em que Djokovic quebrou o serviço do helvético para fechar a segunda partida.

No derradeiro set, uma quebra de serviço voltou a bastar para o sérvio voltar a levar a melhor, fechando o encontro ao cabo de duas horas e 18 de encontro.

Djokovic fica agora à espera do vencedor do duelo entre Alexander Zverev e Dominic Thiem para conhecer o nome do adversário da final.

Caso vença o Open da Austrália, Djokovic conquista o 17.º Grand Slam da carreira e recupera a liderança do ranking, agora ocupada por Rafael Nadal, que caiu nos quartos de final.

«Uma palavra de respeito para o Roger, por ter vindo a jogo. Ele estava claramente magoado e não estava sequer perto do seu melhor», disse Djokovic na entrevista no court.