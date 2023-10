Aryna Sabalenka entrou a vencer nas WTA Finals, com uma vitória arrasadora frente a Maria Sakkari (6-0 e 6-1), e no final da partida divulgou uma mensagem nas redes sociais para se juntar ao rol de críticas à organização do evento que junta as oito melhores tenistas do ano.

A tenista bielorrussa, número um do mundo, deixou duras críticas à WTA e afirmou que a maioria das atletas se sente desrespeitada.

«Estou feliz por me ter conseguido manter focada esta noite, superado as condições, e jogar bem. No entanto, tenho de dizer que estou bastante desapontada com a WTA (Women's Tennis Association) e com a experiência, até ao momento, nas WTA Finals», começou por dizer.

«Como disse na conferência de imprensa, como jogadora sinto-me realmente desrespeitada pela WTA. A maioria de nós sente-se. Não é este o nível de organização que se espera para umas Finals. Não me sinto segura a mover-me pelo court, o salto da bola não é consistente, de todo, e só ontem [sábado] é que pudemos praticar neste court. Não é aceitável dado o que está em jogo», acrescentou.

No entanto, Sabalenka agradece aos organizadores mexicanos do evento, reiterando que esta situação não é apenas da responsabilidade da WTA.