Aryna Sabalenka confessou estar com o «coração desfeito» devido à morte do ex-namorado Konstatin Koltsov, que faleceu num hotel em Miami.

«A morte de Konstatin é uma tragédia impensável e, apesar de já não estarmos juntos, o meu coração está desfeito. Por favor, respeitem a minha privacidade e da minha família neste momento complicado», escreveu a tenista bielorrussa, nas redes sociais.

Apesar do desaparecimento de Kolstov, Sabalenka, número dois do mundo, vai continuar em prova no Masters 1000 de Miami: joga esta sexta-feira diante de Paula Badosa, com quem mantém uma grande amizade.

Konstatin Koltsov, refira-se, foi jogador de hóquei no gelo: representou a Bielorrússia nos Jogos Olímpicos de Inverno em 2002 e 2010 e passou pelos norte-americanos dos Pittsburg Penguins. Morreu aos 42 anos.