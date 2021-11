A seleção da Croácia apurou-se nesta segunda-feira para as meias-finais da Taça Davis, ao bater em Turim a Itália, no terceiro e decisivo encontro da eliminatória, por 2-1.

O transalpinos entraram a perder no Pala Alpitour Arena o primeiro encontro de singulares, com Lorenzo Sonego (27.º do ATP) a ser surpreendido por Borna Gojo (279.º).

Obrigado a vencer, Jannik Sinner (10.º) derrotou Marin Cilic (30.º) em três sets e empatou a eliminatória.

No duelo decisivo, a Itália tirou Simone Bolelli e juntou Sinner a Fabio Fognini no encontro de pares contra Mate Pavic e Nikola Mektic, dupla número um do Mundo, mas os croatas confirmaram o favoritismo, levando a melhor com os parciais de 6-3 e 6-4.

A Croácia, campeã em 2018 da Taça Davis, aguarda agora pelo desfecho da eliminatória entre o Cazaquistão e a Sérvia de Novak Djokovic.