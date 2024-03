Henrique Rocha conquistou, este domingo, o «Challenger» de Murcia após bater Nikoloz Basilashvili em três sets.



O georgiano venceu o primeiro parcial depois de ter quebrado o serviço ao adversário ao oitavo jogo, fazendo o 5-3. Confortavelmente, o antigo top-20 mundial fechou o set por 6-3.



A história do segundo set foi semelhante, mas teve um desfecho diferente. Houve vários quebras de serviço e Basilashvili ficou com 5-4 e serviço a seu favor. Tinha tudo para fechar o jogo, portanto. No entanto, Henrique Rocha conseguiu quebrar o saque e arrastou o set para o tiebreak onde acabou por ser melhor e ganhar por 7-0.



O português voltou a entrar com o pé esquerda na partida decisiva - foi quebrado ao primeiro jogo de serviço -, mas recuperou depois de ganhar dois jogos seguidos no saque do oponente. Ainda assim, Henrique Rocha não foi capaz de fechar a final com 5-4 a seu favor, permitiu o break, mas devolveu-o de seguida antes de fechar o set e o encontro por 7-5.



Com esta vitória (o primeiro título no circuito Challenger), Henrique Rocha vai entrar pela primeira vez nos 200 primeiros do ranking ATP.