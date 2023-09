Num dos duelos mais aguardados dos 16 avos de final do quadro masculino do US Open, Sascha Zverev bateu o búlgaro Grigor Dimitrov e apurou-se para segunda semana do Grand Slam dos Estados Unidos.

No Louis Armstrong Stadium, Dimitrov, número 19 do mundo, venceu o primeiro set no tiebraek, por 7-6(2). Zverev, 12.º da hierarquia mundial, respondeu na mesma moeda e triunfou no segundo parcial por 7-6(8).

A partir daí, o tenista alemão foi mais forte e triunfou nos dois últimos sets com um duplo 6-1, ao cabo de três horas e 39 minutos.

Na próxima ronda, Zverev vai defrontar o italiano Jannik Sinner, que mais cedo havia derrotado o suíço Stan Wawrinka, campeão em Flushing Meadows em 2016, por 3-1 (6-3, 2-6, 6-4 e 6-2).

Também na noite de sábado, Daniil Medvedev, vencedor do Major norte-americano em 2021, seguiu em frente, depois de uma vitória frente ao argentino Seba Baez.

O atleta russo, número três do mundo, dominou os dois primeiros sets, com um duplo 6-2, e triunfou no parcial seguinte no tiebreak, por 7-6(6). Medvedev vai agora defrontar Alex De Minaur.

Refira-se, de resto, que Carlos Alcaraz, líder da hierarquia mundial e campeão em título, havia vencido mais cedo o britânico Daniel Evans, por 3-1. O espanhol brilhou mais uma vez e assinou um dos «passing shots» do ano.

No quadro feminino, Ons Jabeur, finalista vencida no ano passado – perdeu para Iga Swiatek – também se apurou para os oitavos de final, com uma vitória ante a checa Marie Bouzkova (31.ª do ranking mundial), por 2-1.

Jabeur até começou a perder, por 7-5, mas chegou ao empate no segundo set, com um triunfo no tiebreak, por 7-6(5). No derradeiro parcial, a tunisina, número cinco do mundo, venceu por 6-3.

Quem também tem motivos para sorrir é Marketa Vondrousova, a vencedora de Wimbledon – bateu precisamente Jabeur. A checa eliminou Ekaterina Alexandrova, por 2-0, com os parciais de 6-2 e 6-1.