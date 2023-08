Novak Djokovic garantiu o regresso à liderança do ranking mundial ao derrotar, na estreia no US Open, Alexandre Muller por 6-0, 6-2 e 6-3 na última madrugada.

O sérvio venceu tranquilamente o encontro e tem à espera o espanhol Bernabé Zapata, número 76 da hierarquia mundial, na segunda ronda.

O tenista de 36 anos, que já conquistou 95 títulos ao longo da carreira, precisava apenas de vencer um encontro no US OPen para destronar o tenista espanhol Carlos Alcaraz, de 20 anos, no topo da hierarquia mundial.

Na próxima atualização do ‘ranking’ ATP, a 11 de setembro, Djokovic vai estar na liderança pela 390.ª semana, ampliando assim o seu próprio recorde.

De resto, a abertura do major norte-americano ficou marcada pela eliminação surpreendente de Holger Rune e de Maria Sakkari, dois top 10 mundiais, num dia em que Iga Swiatek estreou-se com vitória.



A tenista polaca, número um mundial, arrasou Rebecca Peterson na primeira ronda em Flushing Meadows: 6-0 e 6-1. Por sua vez, Maria Sakkaria voltou a desiludir num torneio do Grand Slam. A helénica, que figura no oitavo lugar na hierarquia mundial, foi surpreendida pela espanhola Rebeka Masarova (71.ª WTA), em duas partidas, por duplo 6-4.



Por sua vez, a vice-campeã do Open da Austrália, Elena Rybakina ultrapassou a ucraniana Marta Kostyuk em dois sets (6-2 e 6-1) enquanto Victoria Azarenka, três vezes finalista do torneio, eliminou a francesa Fiona Ferro (6-1 e 6-2).



A maior surpresa na competição masculina foi a eliminação de Holger Rune. O número quatro do mundo perdeu frente a Roberto Carballes Baena pelos parciais de 6-3, 4-6, 6-3 e 6-2. O dinamarquês continua assim em má forma e não vence um encontro desde o torneio de Wimbledon.



Nota ainda para Dominic Thiem que alcançou a primeira vitória num quadro principal de um torneio do Grand Slam em mais de dois anos. O austríaco, vencedor do US Open em 2020, bateu o cazaque Alexander Bublik por 6-3, 6-2 e 6-4.