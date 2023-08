Nos primórdios da carreira, Novak Djokovic tornou-se célebre pelas imitações de alguns dos maiores nomes do ténis.

Nessa altura, ainda antes de fazer sombra a Roger Federer e a Rafael Nadal, que já dominavam o circuito, o sérvio tornava-se viral por causa da arte para representar figuras do ténis contemporâneo e do passado: Maria Sharapova, Nadal, Federer, Andy Roddick, Lleyton Hewitt, John McEnroe, entre outros nomes.

À medida que foi conquistando o seu espaço entre a elite do ténis, caminho que começou a trilhar em 2007 com a primeira presença em finais do Grand Slam (US Open com derrota para Federer), o primeiro Major conquistado (2008 na Austrália) e a primeira subida à liderança do ranking, em 2011, Djokovic foi deixando de lado esse outro talento.

Mas agora, a poucos dias da edição de 2023 do Open dos Estados Unidos, Novak Djokovic voltou a ser Djoker. À margem de um treino no Arthur Ashe Stadium, o atual número 2 do Mundo imitou Maria Sharapova, o lendário John McEnroe («You Cannot Be Serious!») e pelo menos outros dois tenistas, cujas identificações já não reuniram a unanimidade das primeiras. Goran Ivanisevic? Nick Kyrgios? Stefanos Tsitsipas? Andy Roddick?

Sejam eles quem forem, o resultado é imperdível: