O Al Nassr oficializou, esta terça-feira, a contratação de Otávio.



O anúncio da chegada do internacional português ao vice-campeão saudita foi feito através de um vídeo divulgado nas redes sociais. Nas imagens assiste-se a uma conversa entre dois portistas, pai e filho, no qual o pai elogia a Arábia Saudita, «um grande país com uma grande visão e todos os que foram para lá estão felizes».



Um tipo de propaganda raramente vista no mundo do futebol.



Lembre-se que o Al Nassr, clube onde joga Cristiano Ronaldo e que tem Luís Castro como treinador, pagou 60 milhões de euros ao FC Porto pelo médio de 28 anos.



Assista ao vídeo: