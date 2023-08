Otávio foi apanhado esta segunda-feira pela imprensa no Dubai. Tal como o Maisfutebol noticiou, o internacional português viajou no domingo via Emirados Árabes Unidos e, de acordo com o jornal saudita Al Riyadiah, esteve a realizar exames médicos no FIFA Dubai Medical Center.

O médio de 28 anos vai agora assinar contrato e seguir para Riade, onde deve ser apresentado esta terça-feira.

#عاجل | صورة خاصة بـ«الرياضية»، التقطت قبل دقائق في دبي يظهر فيها البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب #النصر بعد إجراء الفحص الطبي، ينتظر الرئيس التنفيذي للنادي قبل التوقيع رسميا.

Como o Maisfutebol já adiantou, o Al Nassr vai pagar os 60 milhões de euros da cláusula de rescisão, mas divididos em três prestações. A SAD portista tinha direito a receber 67,5 por cento da transferência, o que correspondia a 40,5 milhões de euros, mas conseguiu negociar junto do Banco BMG e garantir um encaixe superior.

Otávio vai assinar um vínculo válido por três temporadas com o Al Nassr, ficando a ganhar 13 milhões de euros líquidos por ano.