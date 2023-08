Sérgio Conceição ficou furioso com a saída de Otávio para o Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, a troco de 60 milhões de euros.

O treinador do FC Porto considera que o internacional português é um jogador essencial no plantel e esperava que o clube só admitisse a sua saída se não pudesse fazer nada para o manter: ou seja, mediante o pagamento da cláusula de rescisão a pronto.

Conceição foi confrontado com o cenário de transferência ao longo desta sexta-feira, quando estava no hospital, após uma pequena cirurgia aos joelhos, apurou o Maisfutebol.

O treinador deu entrada no hospital na sexta-feira e foi enquanto estava internado que foi sendo informado das notícias sobre a saída de Otávio, confirmada nas últimas horas.

Neste sábado teve alta e, ao contrário do que estava previsto, decidiu deslocar-se ao Olival, onde a equipa ultimou a preparação para o duelo com o Farense. Até porque tinha deixado a preparação do jogo feita, mas a contar com Otávio.

O jogador, de resto, também compareceu no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, para recolher os seus pertences e despedir-se dos companheiros de equipa.

A primeira reação de Sérgio Conceição, que cumpre uma suspensão de 23 dias, foi de profunda irritação, o que, conhecendo-se o carácter explosivo dele significa que tudo é sempre possível. Porém, o treinador do FC Porto não vai avançar para já com um pedido de demissão do cargo.