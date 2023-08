Otávio chegou, esta terça-feira, a Riade para ser apresentado como reforço do Al Nassr e foi filmado pela imprensa no aeroporto.

O internacional português realizou exames médicos no Dubai, na véspera, faltando apenas cumprir a oficialização do negócio que ficou fechado em 60 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do médio de 28 anos, que será pago em três prestações.

Otávio, recorde-se, vai assinar um vínculo válido por três temporadas com o Al Nassr, ficando a ganhar 13 milhões de euros líquidos por ano.