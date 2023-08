Vida difícil para os apanha-bolas na Pedreira quando a bola vai parar ao monte que está atrás da baliza contrária à da Pedreira, como foi o caso do jovem João Pedro Alves no decorrer da vitória do Sp. Braga sobre os gregos do Panathinaikos (2-1), no jogo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.

No futebol de rua, é habitual ouvir-se, quando a bola vai para longe, que «quem chuta, vai buscar». Ora quem chutou foi Abel Ruiz, mas quem teve de ir buscar, de calções, pelo meio das silvas, foi João Pedro Alves, o jovem apanha-bolas do Braga que, apesar de tudo, fez o serviço com um sorriso contagiante.

Ora veja: