Naomi Osaka irrompeu em lágrimas no decorrer da conferência de imprensa de lançamento do torneio de Cincinnati depois dos jornalistas terem abordado a sua desistência de Rolland Garros, em maio passado, depois de ter recusado participar em conferências de imprensa.

O caso do torneio francês deixou sequelas. Recordamos que, na altura, a tenista japonesa explicou que não ia falar em conferências de imprensa para chamar a atenção para os problemas de saúde mental, mas acabou por desistir do torneio, no mesmo dia, face à forte pressão que sofreu.

Esta foi a primeira vez que Naomi Osaka voltou a enfrentar os jornalistas desde esse episódio de maio. A tenista ainda respondeu às primeiras perguntas, já visivelmente emocionada, explicando que, depois de Roland Garros, teve dificuldades em sair de casa e em encarar as pessoas.

Face à insistência dos jornalistas, a tenista não conseguiu esconder as lágrimas. Naomi ainda puxou o chapéu para a frente, procurando esconder o rosto, num momento em que as lágrimas já lhe corriam pelo rosto. Foi nesta altura, que assessora de imprensa decidiu interromper a conferência de imprensa.

Vejas as imagens deste momento sensível da tenista japonesa: