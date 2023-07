Novak Djokovic não teve grandes dificuldades no arranque do torneio de Wimbledon e desembaraçou-se do argentino Pedro Cachín (68.º do ranking) em três sets.

No primeiro torneio que disputou desde a conquista de Roland Garros, o número 2 do Mundo impôs-se pelos parciais de 6-3, 6-3 e 7-6 (7-4), tendo agora encontro marcado com o australiano Jordan Thompson (70.º) na segunda ronda.

O dia 1 do terceiro Grand Slam da época não teve grandes novidades no quadro masculino e não houve baixas entre os top-10 que entraram em ação: Casper Ruud, Andrey Rublev e Jannik Sinner também seguiram em frente ao contrário do canadiano Felix Auger-Aliassime, atual 12.º da hierarquia que caiu aos pés do norte-americano Michael Mmoh após uma longa batalha de quatro horas decidida no quinto set.

No quadro feminino, a número 1 mundial Iga Swiatek, que ainda busca o primeiro título na relva de Wimbledon, não escorregou e precisou de pouco mais de uma hora para derrotar a chinesa (34.ª) Lin Zhu por 6-1 e 6-3.

Pelo caminho ficaram as norte-americanas Venus Williams e Coco Gauff. A mais velha das irmãs Williams, de 43 anos, foi derrotada pela ucraniana Elina Svitolina em dois sets (6-4 e 6-3), enquanto Gauff, considerada aos 19 anos por muitos a maior promessa do ténis norte-americano, perdeu em três sets com a compatriota Sofia Kenin, vencedora do Open da Austrália em 2020, mas mergulhada hoje no 128.º lugar do ranking.