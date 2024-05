Novak Djokovic foi eliminado nas meias-finais do torneio de Genebra, após perder por 2-1 com Tomas Machac.

Num jogo bastante dividido, o tenista sérvio foi surpreendido pelo número 44 do mundo, em duas horas e sete minutos e pelos parciais de 6-4, 0-6 e 6-1.

Tomas Machac vai agora jogar a primeira final de um torneio ATP na carreira, antes de defrontar Nuno Borges, na ronda inaugural de Rolland Garros.

Recordar que o quadro principal do segundo «major» da temporada arranca no próximo dia 9 de junho e vai ficar-se a conhecer o sucessor de Djokovic, vencedor do torneio na última época.