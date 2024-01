Rafael Nadal, tenista de 37 anos, voltou às vitórias em singulares, esta terça-feira, depois de estar quase um ano fora devido a lesão. O espanhol conseguiu derrotar o austríaco Dominic Thiem, em dois sets, na primeira ronda do torneio de Brisbane.

«Honestamente, este é um dia emocionante e importante para mim. Depois de um ano que foi, provavelmente, um dos mais difíceis da minha carreira, ter a oportunidade de voltar e poder jogar diante de um público fantástico, e a um nível muito positivo, é algo que nos deixa orgulhosos», disse, mencionando a sua equipa e a sua família.

O seu último encontro de singulares havia sido a 18 de janeiro de 2023, altura em que foi eliminado na segunda ronda do Open da Austrália. Passado um ano, cerca de 349 dias depois, derrotou o 98.º jogador do ranking mundial ATP, por 7-5 e 6-1, numa partida que teve a duração de uma hora e 30 minutos.

A vitória frente a Dominic Thiem, tenista que derrotou na final de Roland Garros em 2018 e 2019, marca o retorno aos triunfos, depois de perder no domingo, juntamente com o seu treinador Marc López, naquela que foi a primeira ronda de pares do torneio australiano.

O espanhol, vencedor de 22 Grand Slams e antigo número um mundial, esteve de fora quase um ano, tendo sido operado à perna esquerda em junho. Com esta vitória avançou para a segunda ronda em Brisbane, onde poderá defrontar o vencedor da partida entre o russo Aslan Karatsev e o australiano Jason Kubler.