Roger Federer anunciou esta quinta-feira que se vai retirar do ténis após a participação na Laver Cup, que se realiza no final do presente mês de setembro (de dia 23 a 25), em Londres.

«De todos os presentes que o ténis me deu ao longo dos anos, o maior, sem dúvida, foram as pessoas que conheci ao longo do caminho: os meus amigos, os meus adversários e, acima de tudo, os fãs», começou por escrever o suíço que nos últimos tempos tem lutado contra uma lesão no joelho direito.



«Como muitos de vocês sabem, os últimos três anos apresentaram-me desafios na forma de lesões e cirurgias. Trabalhei duro para voltar à plena forma competitiva. Mas também conheço as capacidades e os limites de meu corpo, e a mensagem que ele me enviou ultimamente é clara. Tenho 41 anos. Joguei mais de 1.500 partidas em 24 anos. O ténis tratou-me com mais generosidade do que eu imaginava, e agora tenho de reconhecer quando é hora de encerrar a minha carreira competitiva.»

Considerado por muitos como o melhor tenista de todos os tempos, o helvético garante ainda que vai continuar a jogar ténis no futuro, mas não de forma profissional.

Federer entrou pela última vez no 'court' no verão de 2021, quando foi derrotado nos quartos de final de Wimbledon por Hubert Hurkacz.

Termina assim a era os 'Big Three', composta pelo suíço, Rafael Nadal e Novak Djokovic, os três atletas que dominaram o ténis nos últimos anos. Federer conquistou 20 títulos de Grand Slam na carreira, mas foi superado pelo espanhol (22) e pelo sérvio (21).

