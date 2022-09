O número um mundial, Daniil Medvedev, venceu o chinês Yibing Wu, (174.º do 'ranking' ATP) no US Open, tornando-se num dos últimos oito do torneio.

O russo derrotou Wu em três 'sets', pelos parciais 6-4, 6-2, e 6-2. Na próxima ronda, Medvedev vai enfrentar Nick Kyrgios (25.º do mundo)