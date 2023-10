Hubert Hurkacz conquistou este domingo o torneio de ténis de Xangai, o segundo Masters 1000 da sua carreira, ao vencer o russo Andrey Rublev, com os parciais de 6-3, 3-6 e 7-6 (com 10-8 no desempate).

O tenista polaco é o 17º do ranking ATP e não era visto como favorito, frente a Rublev, número sete do mundo e quinto cabeça de série do torneio chinês.

Hurkacz começou por surpreender no primeiro set, ao quebrar o serviço ao russo e fechar com 6-3. A história inverteu-se no segundo parcial, com o russo a recompor-se e a levar a melhor. No terceiro e último set, grande equilíbrio, com a decisão a ser atirada para o ‘tie-break’, onde a vitória poia ter caído para qualquer dos lados.

Rublev chegou mesmo a desperdiçar um ‘match-point’ e acabou por ceder, irritadíssimo, aso 10-8, ao fim de duas horas e sete minutos.

Sétimo título da carreira para Hurkacz, de 26 anos, que conquista um torneio Masters 1000 pela segunda vez – já tinha ganho em Miami, em 2021. Este ano, o polaco já tinha conquistado o torneio de Marselha.

Já Rublev, que este ano venceu o Masters 1.000 de Monte Carlo, perdeu pela terceira vez na final de um torneio desta categoria.