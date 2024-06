Thago Motta foi anunciado pela Juventus, nesta quarta-feira. O clube italiano divulgou um comunicado em que confirma a chegada de Motta até 2027.

«Estou muito feliz por começar um novo capítulo ao leme de um grande clube como a Juventus. Agradeço aos proprietários e à direção, que podem ter a certeza da minha ambição de manter a bandeira da Juventus bem alta e de agradar aos adeptos», afirmou o treinador em declarações ao site oficial do clube.

Motta, de 41 anos, iniciou a sua carreira de treinador em 2018, depois de uma bem sucedida caminhada como futebolista. Começou na equipa de juniores do Paris Saint Germain, a equipa com a qual tinha terminado a sua carreira de jogador alguns meses antes.

O seu percurso como treinador em Itália começou no banco do Génova, em 2019, antes de assumir cargos de treinador principal no Spezia e no Bolonha, onde garantiu uma qualificação histórica para a Liga dos Campeões na época passada.

Assim, Motta sucede ao emblemático treinador Max Allegri, que saiu do clube no fim desta temporada. A Juventus ficou em terceiro lugar na Serie A 2023/24.