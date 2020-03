As cheias que na sexta-feira assolaram Díli, a capital timorense, especialmente no centro e leste da cidade, causaram pelo menos dois mortos e três feridos, informou este sábado o gabinete do primeiro-ministro, Taur Matan Ruak.

Numa curta nota divulgada na página oficial no Facebook, o gabinete explica que as fortes cheias deixaram quase 200 pessoas desalojadas, que foram acolhidas em vários locais provisórios na cidade.

Uma das infraestruturas mais afetadas foi a Escola Portuguesa de Díli, perto do cemitério de Santa Cruz, onde uma torrente de água forçou centenas de professores e alunos a refugiar-se no primeiro andar da escola.

As imagens que chegam de Timor são impressionantes: