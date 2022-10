Foi encontrado no fundo do mar da Irlanda o navio que tentou avisar o RMS Titanic do iceberg que o afundou na sua viagem inaugural.

A 15 de abril de 1912, o navio mercante britânico SS Mesaba enviou uma mensagem de rádio ao Titanic enquanto atravessava o oceano Atlântico. Publicitado como um navio impossível de afundar, o Titanic recebeu a mensagem, mas não chegou ao centro de controlo principal do navio. Mais tarde, nessa noite, o Titanic atingiu o icebergue e afundou-se. Mais de 1.500 pessoas morreram naquele que continua a ser o mais infame naufrágio do mundo.

O Mesaba perdurou como navio mercante até ser torpedeado por um submarino alemão enquanto estava em escolta em 1918. Vinte pessoas, incluindo o comandante do navio, morreram.

Há mais de um século que a sua localização exata era desconhecida, porém os cientistas encontraram recentemente os destroços do Mesaba, através da utilização de sonares de pesca.

