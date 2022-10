Por ocasião do Dia Europeu do Desporto na Escola, assinalado na passada sexta-feira, o Agrupamento de Escolas de Marrazes (Leiria) decidiu organizar um cordão humano para promover a tolerância no desporto.

A comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente, e também familiares) foi desafiada a levar adereços que representassem as suas paixões clubísticas e/ou preferências desportivas.

Uma iniciativa promovida pela equipa do Plano Cultural do Agrupamento de Escolas de Marrazes, e pelo Grupo de Educação Física e Desporto Escolar, para promover «a convivência saudável entre todos, independentemente das suas preferências desportivas e cores clubísticas, sensibilizando para a partilha, tolerância, e aceitação dos dissensos no desporto e na vida, sob o mote ‘No Desporto e na Vida, Gostar e Respeitar’».

Uma mensagem positiva, a contrastar com os maus exemplos vistos recentemente nas bancadas de estádios portugueses.

VEJA AS IMAGENS DA INICIATIVA NA GALERIA DE FOTOS.