Eis um dos lances mais hilariantes da semana. Nas redes sociais da Taça de Inglaterra, é mesmo descrito como «o melhor penálti alguma vez marcado» na história da competição. Será?



O duelo entre Weymouth e Yeovil Town teve de ser decidido num desempate através da marcação de grandes penalidades. Após falhanços de parte a parte, a equipa visitante dispôs da oportunidade de resolver a questão, quando estava na frente por 2-1.



Tom Knowles assumiu a cobrança mas errou por completo o alvo, acertando em cheio na cabeça de um steward. Os adeptos do Yeovil Town, que estavam atrás da baliza, começaram por lamentar o penálti falhado. Porém, viram a bola a embater no steward, começaram a festejar.



O próprio steward - talvez um adepto do Weymouth - celebrou a pancada como se fosse um golo. Porém, logo depois, Brandon Goodship também falhou a grande penalidade e o Yeovil Town seguiu em frente na Taça de Portugal.