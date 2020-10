Declarações do treinador do Tondela, Pako Ayestarán, na conferência de imprensa após a derrota com o Sp. Braga, por 4-0, em jogo da terceira jornada da Liga:

«Nenhum treinador espera perder o jogo de início e muito menos perder por quatro golos na primeira parte. No primeiro tempo [os jogadores do Sporting de Braga] foram muito superiores a nós.»

«Nos dois jogos anteriores demos uma boa imagem, fomos muito competitivos e hoje [sábado] tínhamos pela frente uma grande equipa, uma equipa que fez uma grande exibição na primeira parte.

Pensámos que na primeira parte conseguíamos controlar as alas, porque sabíamos que eles posicionam muitos jogadores por dentro (…) mas não fomos capazes e, no segundo tempo, com a mudança de sistema (…) controlámos melhor o jogo e tivemos as nossas oportunidades, mas não fizemos golo.

Prefiro esquecer [os primeiros 45 minutos], porque quando se faz um primeiro tempo como este todos temos algo para analisar, e o primeiro sou eu. Há que aprender com o que aconteceu, mas principalmente esquecer, porque nós não somos a equipa que jogou na primeira parte, somos mais o que fizemos no segundo tempo também.

A agressividade não vem só com um jogador. A equipa tem de conseguir que as bolas cheguem no momento adequado ao lugar adequado.»