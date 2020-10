A FIGURA: Galeno

Uma noite memorável do extremo brasileiro. Dois golos e uma assistência. Galeno foi a figura em destaque no ataque bracarense com uma exibição muito segura e muito bem conseguida.

O MOMENTO: Matheus nega golo de penálti a Salvador Agra, 90+5 minutos

A um minuto do final o Tondela beneficia de uma grande penalidade e vê aqui a melhor hipótese para somar um ponto de honra no encontro. Contudo, foi Matheus quem levou a melhor sobre Salvador Agra ao defender o penálti.

OUTROS DESTAQUES:

Jaume Grau

Foi um dos jogadores mais interventivos na formação beirã. Disse presente no meio campo. Distribui bem o jogo e ajudou no setor defensivo, tornando-se no quinto elemento da defesa beirã

Niasse

Depois de uma primeira parte desastrosa, onde sofreu quatro golos, foi o guardião do Tondela quem impediu que o Braga dilatasse o marcador na segunda parte. Várias saídas dos postes e defesas bastante consistentes.

Iuri Medeiros

Bateu o canto do primeiro golo e assistiu Galeno no quarto golo do Braga. De forma subtil foi criando oportunidades para a sua equipa e acabou por destabilizar a defensiva beirã por diversas vezes.

Ricardo Horta

Foi pelo flanco esquerdo do ataque bracarense que foram surgindo as melhores oportunidades de golo. Aos 28 minutos ainda fez o gosto ao pé. Depois de um passe de Galeno

Bruno Viana

Uma exibição defensiva segura presenteada com um golo. O central do Braga teve uma exibição consistente e acabou por ser feliz no ataque.