O treinador do Tondela, Natxo González, acredita que os detalhes serão decisivos para definir o vencedor, na receção ao V. Setúbal, em jogo, que prevê equilibrado, da 18.ª jornada do campeonato.

«Será um jogo difícil, com certeza, equilibrado, mas não posso ter um guião do tipo de jogo que poderá ser, porque depende de muitas coisas. Acredito que os detalhes serão o que poderão fazer com que uma equipa, ou outra, ganhe», defendeu Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão para o jogo de domingo, pelas 15h, no Estádio João Cardoso, o técnico espanhol acrescentou que «começa uma segunda volta emocionante», com «muitos desafios pela frente», entre eles o de ganhar, principalmente em casa.

«Precisamos de nos alimentar com esses pontos e com essa maior fiabilidade em casa. Temos muita ambição para enfrentar esta segunda volta», admitiu o treinador, que disse que «os números e estatísticas são muito claras» sobre a equipa adversária do início da segunda volta.