O treinador do Tondela, Nuno Campos, em declarações aos jornalistas após a derrota em Barcelos, diante do Gil Vicente, por 3-0:

«[Derrota complica as contas] Esta derrota complicou as contas, não estávamos à espera de perder. Há dois jogos, um antes e outro depois da expulsão. Ainda equilibrámos com menos um, mas esse esforço, ao longo do tempo, dificulta a capacidade de controlar um adversário que com todo o mérito vai à Europa. Dar uma palavra aos adeptos que têm sido incansáveis e temos de lhes dar essa vitória, que muito merecem porque nos têm ajudado muito.

[Substituições tardias] Mexer por mexer nem sempre traz grande vantagem. A equipa estava algo desgastada, mas tinha poucas opções para mexer. Fica sempre a dívida se devíamos ter feito antes ou depois.

Queria dar os parabéns ao Gil, devo fazê-lo pela época que fizeram. Resta-nos disputar o último jogo e ganhar os três pontos.

[Como sai daqui a equipa?] A equipa não pode estar satisfeita no balneário, ninguém está. Parece-me um [resultado] um pouco pesado fruto das oportunidades que o Gil criou. Além da expulsão, há outro momento, que é quando o Gil desbloqueia o jogo. Mesmo com menos um alunámos as iniciativas do Gil e eles, com mérito, anularam as nossas. Mas, na segunda parte, com o esforço físico feito e com menos um, é normal que uma equipa forte e com ótimos jogadores nos tenha causado mais problemas e chegado ao golo. Aí soltam-se mais.

Trabalhar para ganhar o próximo jogo, é o foco e a dívida de gratidão para com os nossos adeptos. Vamos ver o que acontece na jornada de forma a entrar na luta pelo play-off.

[Missão falhada?] Quando entrámos num projeto queremos sempre ter sucesso. Quando entrámos no dia a dia para trabalhar queremos fazer a equipa crescer. Sabia que era uma tarefa difícil e continuo a achar que é no último dia que se vai decidir. Quando entrei as coisas estavam mais ao menos como estão agora. Vamos ver como termina.