O treinador do Tondela considera que a equipa beirã tem condições para fazer um bom jogo na receção ao Sporting neste sábado, em jogo a contar para o Grupo C da Taça da Liga.

«Eu acredito que temos condições para fazer um bom jogo, sabendo de todas as dificuldades que obviamente vamos enfrentar, contra um adversário deste poderio, com estas soluções, no momento em que está», reconheceu Tozé Marreco na antevisão ao encontro.

«Claramente que nos espera um jogo extremamente difícil. Mais do que tudo, é essencial deixar uma boa imagem daquilo que somos, isso é o mais importante», projetou ainda.

O Tondela perdeu com o Farense por 1-0 e precisa de vencer por pelo menos dois golos de diferença para tirar o Sporting da final-four da competição. «O futebol tem uma coisa que quase é inigualável, que é a questão de tudo poder acontecer e depende também muito daquilo que vai ser o nosso trabalho. Não vale a pena pensarmos em correr se não soubermos caminhar ainda», referiu.

Tozé Marreco considerou que os beirões terão de apresentar a melhor versão para contrariar um adversário com um processo que disse ser «fácil de identificar», mas muito difícil de travar.