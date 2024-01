Tozé Marreco, treinador do Tondela, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting para a Taça de Portugal:

«O resumo do jogo é muito simples de fazer. Tivemos uma oportunidade claríssima aos cinco minutos que não fizemos e depois demos três golos de bandeja, que a este nível tornam que seja impossível entrar na discussão de um jogo.

Alterámos seis jogadores. Sabíamos que não íamos estar nas melhores condições para disputar este jogo tendo em conta o calendário e o que vivemos na Madeira, que foi uma situação surreal. Isso condicionou a nossa preparação para jogo.

Fica o amargo de boca por termos cometido erros que a este nível se pagam caro. Em quatro golos, quando dás três a este nível não há muito mais a fazer. Não gostei disso.»

[Foi mais difícil preparar este jogo do que o da Taça da Liga com o Sporting há poucas semanas?]

«O meu foco era que ninguém se magoasse neste jogo. Tenho de ser bastante prático nas nossas limitações e objetivos. A partir do momento em que temos um jogo com o Nacional ao sábado que é para acabar à uma da tarde e acaba às 8 da noite e depois temos um jogo no domingo com o AVS e este pelo meio com uma viagem à Madeira e a Lisboa, o objetivo principal era chegar ao final do jogo, como chegámos, e poder dizer que ninguém se aleijou e que agora podemos preparar de forma normal o jogo com o AVS.»

Trabalhámos muito com base naquilo que foi o jogo da Taça da Liga, em que fomos bastante competentes durante grande parte do jogo e pegámos em muita coisa desse jogo. Mas sabia que teria de alterar e dar minutos a muitos jogadores que têm tido poucos minutos. E a ideia era dar oportunidades a quem tem jogado menos, para toda a gente tentar ficar ao mesmo nível a partir de janeiro para podermos contar com todos.»

[Objetivos do Tondela na II Liga?]

«Ganhar ao AVS agora. É o nosso objetivo. É bom o Tondela voltar a estes palcos, porque a nossa situação foi pouco falada. Agora há uma equipa a viver situação parecida, mas andamos – equipa técnica, jogadores, presidente e toda uma estrutura muito forte – a recuperar o clube há um ano e meio. Um clube que desceu de divisão, que passou por um impedimento de uma equipa que o levou a ficar com nove ou dez jogadores da formação e que conseguiu ficar na II Liga. Está a recuperar-se e estar de volta a estes grandes jogos. É importante para um clube que sofreu bastante e que está a reerguer-se. É um clube que está a criar a sua história e que em breve vai voltar onde tem de estar, mas agora o próximo objetivo é ganhar ao AVS.»