Tozé Marreco, treinador do Tondela, em declarações na flash interview à SportTv 1, após a derrota na visita ao Sporting, por 4-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal:

«[Erros defensivos ditaram a derrota] É um jogo ingrato de analisar porque foi isso que aconteceu. A partir do momento em que o calendário foi definido, que nos encaixaram este jogo aqui, tendo em conta os dois jogos muito importantes que tivemos com o Nacional e vamos ter com o Aves SAD, sabíamos que não iríamos disputar este jogo, nem de perto nem de longe, com as nossas melhores condições. E, depois, com a agravante que se passou na Madeira, com alteração de horários, foi uma loucura que nunca tinha vivido. Enfrentar um jogo destes contra uma equipa tão forte passados tão poucos dias, sabíamos que não íamos estar [nas melhores condições]. O meu objetivo era que ninguém se aleijasse e ter a equipa a top no domingo, contra o Aves SAD.

Tivemos a primeira oportunidade, claríssima, com a bola no poste. Resumindo o que não gostei, e não é hábito nosso, cometemos três erros e ainda por cima a este nível são de palmatória e uma equipa com esta qualidade matou o jogo. São erros dos quais não gostei, porque não são erros normais, que não podem acontecer. É a parte de que não gostei. Mas o nosso foco é no domingo, é isso que é importante.

Foi uma Taça de Portugal bastante positiva para nós e agora é seguir em frente no campeonato.»

«[Estes golos sofridos podem criar mossa no grupo?] Não, porque não vou deixar. Para mim, o jogo acaba hoje. Vou analisá-lo, mas não vai definir nada. Tivemos seis alterações, pusemos gente com muitos poucos minutos. Assumi e sabia que havia o risco. Nós nem a 50 por cento das capacidades estávamos e sabia que havia o risco de, jogando com uma equipa tão forte, acontecer um dia muito bom do outro lado. A partir de certa altura, sabemos que o Sporting tirou o pé do acelerador. Demos este jogo de bandeja com estes erros e a parte que não gosto do jogo é essa.

Posto isto, acabou e é preparar já como deve ser os jogadores. Temos um jogo para ganhar no domingo e era o meu foco, as posições foram feitas a pensar já no domingo. O meu foco é esse. Os jogadores fizeram a segunda melhor participação do Tondela na Taça de Portugal e é com isso que têm de ficar na cabeça.»