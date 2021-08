O arranque de provas em Tóquio esta quinta-feira, nos Jogos Olímpicos, ficou marcado também por um choque entre o skater australiano Kieran Woolley com um repórter de imagem, durante a atuação na série 1 da ronda preliminar do torneio olímpico masculino.

Pouco depois da 01h00 em Portugal Continental (9 horas em Tóquio), o atleta de 17 anos fazia uma manobra quando, involuntariamente, abalroou o operador de câmara, que acabou por sair ileso e conseguiu continuar a filmar após o sucedido.

Woolley foi de imediato ver se o repórter estava bem e deu-lhe um cumprimento com o punho.

O jovem australiano, que foi segundo na sua série, qualificou-se para a final, na qual ficou no quinto lugar, com um total de 82.04 pontos. O campeão olímpico foi o seu compatriota Keegan Palmer, com 95.83 pontos.