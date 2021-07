Caeleb Dressel conquistou neste sábado a terceira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Depois das vitórias na estafeta e na prova individual dos 100 metros livres, o nadador norte-americano impôs-se a toda a concorrência na final dos 100 metros mariposa. Depois de ter pulverizado o recorde olímpico nas meias-finais, Dressel fixou um novo recorde do mundo (que já lhe pertencia), nadando a distância em 49,45 segundos, menos cinco centésimos do que a anterior melhor marca de sempre.

O húngaro Kristof Milak, ouro nos 200 mariposa, deu luta a Dressel, aproximou-se nos metros finais e terminou no segundo lugar com o tempo de 49,68 segundos, novo recorde europeu.

Na final dos 800 metros livres, a norte-americana Katie Ledecky levou a melhor, conquistando o terceiro ouro olímpico na distância depois de 2012 e 2016. Depois de ter ficado aquém do esperado na prova dos 200m livres (5.º lugar) e de ter sido batida pela australiana Ariarne Titmus - também vencedora dos 200 - na final dos 400 metros livres, Ledecky levou finalmente a melhor sobre a rival: fez parar o cronómetro com 8.12,57 minutos, menos 1 segundo do que Titmus. Foi a quarta medalha (duas de ouro e duas de prata) para a norte-americana nos Jogos de Tóquio e o sétimo ouro olímpico da carreira da nadadora de 24 anos.

Numa das outras finais do dia, a australiana Kaylee McKeown tornou-se na sétima nadadora a alcançar a dobradinha no estilo de costas: conquistou o ouro nos 200 metros (2.04,68 minutos) depois de ter vencido nos 100.

Neste sábado caíram dois recordes do mundo no Centro Aquático de Tóquio. Além de Dressel, a Grã Bretanha fixou uma nova melhor marca de sempre na estafeta mista dos 4x100 metros estilos: 3.37,58 minutos por Kathleeen Dawson, Adam Peaty, James Guy e Anna Hopkin. Os Estados Unidos, que tiveram Dressel a fechar a estafeta, foram apenas quintos.